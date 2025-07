Eine Detonation in Berlin-Marzahn löst einen stundenlangen Einsatz der Polizei aus. Ein Jugendlicher ist verletzt. Polizisten finden in einer Wohnung Stoffe, aus denen man Sprengstoff herstellen kann.

Berlin - Bis in die Nacht hinein sind Polizisten nach einer Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn im Einsatz gewesen. Die Einsatzkräfte fanden in einer Wohnung Materialien, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Ein Jugendlicher war am Mittwochnachmittag nach einer Detonation schwer verletzt worden, erlitt Verletzungen an Händen und im Gesicht. Der 17-Jährige soll mit explosivem Pulver hantiert haben. Worum es sich genau bei dem Pulver und bei den anderen Stoffen aus der Wohnung handelte, wird laut Polizei nun ermittelt.

Drei Wohnhäuser wurden bei dem Einsatz geräumt, 33 Menschen evakuiert. Ein Sperrkreis wurde am Abend dann vergrößert. Die Polizei ermittelt demnach wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.