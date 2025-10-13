In der Berliner High-Deck-Siedlung kommt es am frühen Morgen zu einer Explosion. Kurz darauf brennt es. Mehrere Menschen werden verletzt.

Nach einer Explosion in der High-Deck-Siedlung läuft der Polizeieinsatz am betroffenen Wohnhaus. (Archivbild)

Berlin - In der High-Deck-Siedlung in Berlin kommt es in den frühen Morgenstunden zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Nach Angaben der Polizei fand die Explosion im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses der großen Wohnsiedlung statt.

Kurz darauf soll ein Brand ausgebrochen sein, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Über die genaue Zahl der Verletzten und die Ursache der Explosion liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Der Polizeieinsatz dauert an, die Ermittlungen zur Brandursache haben begonnen.