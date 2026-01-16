Ein lauter Knall schreckt Anwohner in der niederländischen Stadt Utrecht auf. Dann bricht ein Feuer aus. Der Schaden ist groß.

Utrecht - Durch eine Explosion und ein Feuer im Zentrum der niederländischen Stadt Utrecht sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ursache des Feuers war vermutlich eine Gasexplosion, teilten die Behörden in Utrecht mit. Rettungsdienste und Spürhunde hatten die ganze Nacht nach Opfern gesucht. Doch es wurden weder Verletzte noch Tote gefunden, teilte ein Sprecher der Behörden mit.

Ein großer Knall hatte am späten Donnerstagnachmittag Menschen erschreckt. Nach der Explosion brach Feuer in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Altstadt aus. Rettungsdienste waren schnell zur Stelle und befürchteten zunächst, dass es viele Verletzte geben und das Feuer auch auf andere Gebäude übergreifen könnte. Nach Angaben der Behörden waren Bewohner der Wohnung zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause.

Der Schaden ist groß. Bei einigen Gebäuden neben dem ausgebrannten Haus besteht Einsturzgefahr. Einige Dutzend Anwohner konnten die Nacht nicht in ihre Wohnungen und wurden in einem Hotel untergebracht.