Es ist nass und gleichzeitig so kalt, dass das Wasser überall gefriert. So können die Busse in Dessau erst einmal nicht fahren.

Dessau/Leipzig - Wegen der Witterungsbedingungen fahren in Dessau derzeit keine Busse mehr. Alle Linien, auch die Nachtbuslinien, würden mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilten die Stadtwerke Dessau am Donnerstagabend mit. Straßenbahnen fuhren hingegen weiter nach Plan.

Ob die Busse am Freitag wieder fahren, werde abhängig von den Wetterbedingungen und den Bedingungen auf den Straßen entschieden, hieß es. „Die Sicherheit der Fahrgäste sowie des Fahrpersonals hat für die DVG oberste Priorität.“

Schnee, Glätte und Eis fordern von den Menschen in Sachsen-Anhalt auch weiterhin Vorsicht. Örtlich seien in der Nacht zu Freitag unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen, warnten die Experten des Deutschen Wetterdienstes. Durch gefrierenden Regen könne es auch im weiteren Tagesverlauf - wie schon in den vergangenen Tagen - gebietsweise glatt werden.