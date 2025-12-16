Unbekannte hinterlassen an einer Schule ein Nazisymbol. Und greifen zur Kettensäge. An einem anderen Gelände in der Nähe werden kommunistische Symbole gesprüht.

Berlin - Auf einem Schulgelände und einem Grundstück des Bezirksamtes in Berlin-Lichtenberg haben unbekannte Täter randaliert und extremistische Schmierereien hinterlassen. An der Schule im Stadtteil Karlshorst hinterließen sie am Wochenende unter anderem ein gesprühtes Nazi-Symbol, wie die Polizei mitteilte. Außerdem fällten die Täter mit einer aus einem Schuppen gestohlenen Kettensäge mehrere Bäume auf dem Schulgelände.

An Büro- und Garagencontainern des Bezirksamtes an der Liepnitzstraße wurden von ebenfalls unbekannten Tätern hingegen kommunistische Symbole und linksextreme Parolen hinterlassen. Die Polizei untersucht, ob zwischen den Taten möglicherweise ein Zusammenhang besteht.