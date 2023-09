Frankfurt (Oder) - An 120 Tagen lief sie einmal die deutsche Grenze ab - und brauchte für die 5200 Kilometer 14 Paar Sportschuhe. Extremsportlerin Joyce Hübner ist am Mittwoch am Ziel ihrer Deutschlandumrundung angekommen - in Frankfurt (Oder). Die letzte Etappe legte die 35-Jährige am Mittwoch in Begleitung von etwa 20 Läuferinnen und Läufern vom Ort Manschnow in die Oderstadt zurück. In Frankfurt (Oder) war sie Anfang Mai gestartet. Insgesamt war Hübner 140 Tage unterwegs. Auf der Strecke hatte sie 20 Ruhetage.

Hinter der Ziellinie der Stadtbrücke wurde die Sportlerin von ihrem Freund in den Arm genommen. Auch Vertreter der Stadtverwaltung, des Stadtsportbundes und Dutzende Einwohner empfingen die gebürtige Ludwigsfelderin. Auf dem symbolischen Siegertreppchen war sie dann auch die Einzige und bekam für ihre Leistung einen Pokal überreicht.

Das „Projekt ihres Lebens“, wie sie es beschreibt, endete für die Sportlerin ihren Angaben zufolge nach 120 Marathonläufen. Für das Projekt hat sich die Immobilienökonomin unbezahlten Urlaub genommen.

Sie wolle mit diesem Projekt andere Menschen dazu inspirieren, ihre Komfortzone zu verlassen und zeigen, wie das Austesten der persönlichen Grenze einen nachhaltig positiven Effekt auf einen selbst erwirken könne, schrieb Hübner auf ihrer Internetseite.