An der Spitze der FDP-Landesliste in Sachsen-Anhalt: Marcus Faber.

Magdeburg - Die FDP zieht in Sachsen-Anhalt mit dem Bundestagsabgeordneten Marcus Faber als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Der 40-Jährige setzte sich auf einer Landesvertreterversammlung der Liberalen in Burg (Landkreis Jerichower Land) knapp gegen den Unternehmer Jan Czekanowski durch.

Faber erhielt im zweiten Wahlgang 57 Stimmen, auf Czekanowski entfielen 53 Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte es keine Entscheidung gegeben, da hatte Czekanowski noch knapp vorn gelegen.

Faber ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. In seiner Rede bekannte er sich zur Schuldenbremse und forderte, dass öffentliche Gelder zielgerichtet für Bildung und Infrastruktur ausgegeben werden müssten. Zudem sei es richtig, in die Bundeswehr zu investieren. „Wir werden so lange in eine abschreckungsfähige Bundeswehr investieren, solange der Diktator im Kreml den Willen und die Fähigkeit hat, seine Nachbarn zu überfallen“, so Faber mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.