Facebook-Chef nun doch im Kino

Mark Zuckerberg (26), Gründer des Online-Netzwerkes Facebook, hat sich den Film "The Social Network" nun doch angesehen. Eigentlich hatte er angekündigt, nicht ins Kino zu gehen. Im Streifen wird er als rücksichtsloser Chef beschrieben. "Wir dachten, der Film könnte ganz witzig sein", zitiert das Branchenblatt "Hollywood Reporter" einen Sprecher von Facebook. Am Donnerstag sei Zuckerberg mit Mitarbeitern ins Kino gegangen. Anschließend habe die Gruppe – ganz wie im Film – Apple Martinis in einer Bar getrunken. (os)