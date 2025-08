Ein altes Fachwerkhaus in Großpostwitz fängt Feuer. Verletzt wird niemand - doch der Schaden ist hoch.

Großpostwitz - Ein leerstehendes Fachwerkhaus ist in Großpostwitz nahe Bautzen ausgebrannt. Das Haus befindet sich im Ortsteil Cosul und fing nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen Mittag Feuer. Es sei niemand verletzt worden. Allerdings entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Heute stünden Ermittlungen zur Brandursache an, hieß es weiter.