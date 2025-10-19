Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte steht das Haus komplett in Flammen. Auch ein Bagger wird bei den Löscharbeiten notwendig.

Heringen - Ein Brand hat ein Fachwerkhaus in Heringen im Landkreis Nordhausen komplett zerstört. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Einfamilienhaus bereits voll in Brand gestanden, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen auf das Nachbarhaus konnte demnach noch verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Bewohner hatte sich während des Brandes am Samstag in seinem Garten aufgehalten.

Um an Glutnester zu kommen, sei ein Bagger angefordert worden, hieß es weiter. Der Bagger habe die Überreste des Hauses eingerissen. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.