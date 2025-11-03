Ein 18-Jähriger kommt auf der B71 bei Gardelegen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.

Gardelegen/Westheide - Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße zwischen Born (Westheide) und Letzlingen (Gardelegen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum am Straßenrand. Der junge Mann musste von Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.