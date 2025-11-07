weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall: Fahranfänger prallt gegen Baum - schwer verletzt

Ein 18-Jähriger verliert auf der Landstraße die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Was zu dem Unfall bekannt ist.

Von dpa 07.11.2025, 08:07
Ein 18-Jähriger wird bei einem Unfall aus dem Auto geschleudert und kommt danach schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein 18-Jähriger wird bei einem Unfall aus dem Auto geschleudert und kommt danach schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Erkner/Gosen-Neu Zittau - Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Erkner und Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 18-Jährige in der Nacht aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Er wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert. Er kam ins Krankenhaus. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.