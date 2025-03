Magdeburg - Viele Personenfähren in Sachsen-Anhalt werden gerade wieder für den Betrieb fertiggemacht. In Magdeburg starten die beiden Fähren in Buckau und Westerhüsen nach Angaben der Weißen Flotte am kommenden Wochenende wieder in die Saison.

Im vergangenen Jahr nutzten rund 34.500 Menschen die beiden Fähren, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit. Wegen des Wasserstands der Elbe sei der Fährbetrieb im vorigen Jahr für längere Zeit unterbrochen gewesen. #

Auch im Süden Sachsen-Anhalts beginnt jetzt im Laufe des März wieder der Betrieb für viele Fähren. Insgesamt gibt es im Land nach Angaben des Infrastrukturministeriums 24 Fähren.