Oldenburg - Bei einem mutmaßlichen Autorennen hat ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und dadurch eine Fußgängerin und einen Mitfahrer verletzt. Der 18-jährige Mitfahrer war der Polizei zufolge im Auto eingeklemmt und nach der Bergung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fußgängerin erlitt in der Nacht auf Sonntag in Oldenburg durch herumfliegende Fahrzeugteile leichte Verletzungen.

Mehrere Autos beteiligt

Drei Autos hatten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich ein illegales Autorennen auf dem Oldenburger Stadtring geliefert. Der Unfallfahrer kam dabei mit seinem Wagen von der Straße ab, fuhr durch ein Gebüsch sowie Straßenbäume. Das Auto schleuderte gegen eine Hauswand und wieder zurück auf die Straße, wo es stark beschädigt zum Stehen kam.

Gegen den 18-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrbahn rund um den Unfallort war mehrere Stunden lang gesperrt.