Friedrichroda - Ein Autofahrer ist bei Friedrichroda (Landkreis Gotha) mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Der 79-Jährige geriet am Sonntagabend auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach drehte sich das Auto und stieß gegen die Leitplanke. Der Mann kam in eine Klinik, an dem Wagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.