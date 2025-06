Ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis hat sich mit der Polizei in Wangerland (Friesland) eine Verfolgungsjagd geliefert. Weil der Fahrer der Polizei bereits bekannt war, nahmen Beamte in Zivil die Verfolgung auf, als sie ihn am Steuer eines Autos sahen, wie die Polizei mitteilte. Mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde versuchte der Mann, über eine Landstraße Richtung Carolinensiel zu entkommen, wurde am Ende aber von der Polizei an einer Bushaltestelle gestellt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest: Der Fahrer hatte nicht nur keine Fahrerlaubnis. Das Auto war auch nicht angemeldet. Die Nummernschilder stammten von einem anderen Fahrzeug, die Zulassungsplaketten hatte er den Angaben zufolge im Internet gekauft. Den Mann erwarten laut Polizei nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und diverser Verkehrsdelikte.