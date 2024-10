Hohe Börde - Bei einem Unfall auf der A2 in der Nähe von Hohe Börde ist ein 73 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Seine 65 Jahre alte Beifahrerin sei am Freitag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache kollidierte das Auto des Mannes mit der Mittelleitplanke und daraufhin mit einem Lkw. Der 73-Jährige starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort. Die A2 war demnach für rund fünf Stunden in Richtung Hannover gesperrt.