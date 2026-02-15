Waltersdorf - Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Waltersdorf im Landkreis Dahme-Spreewald schwerste Verletzungen zugezogen. Der 56-jährige Mann sei am Samstagabend aus bisher unbekannten Gründen ohne fremden Einfluss gestürzt, berichtete die Polizei. Trotz eines Fahrradhelms habe er eine Kopfplatzwunde erlitten. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Der Mann war laut Polizei nicht ansprechbar und kam in das Klinikum Neukölln nach Berlin. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt.