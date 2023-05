Gera - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 Dresden-Eisenach ist am Mittwoch ein 43 Jahre alter Mann gestorben. Zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz fuhr ein Kleintransporter an einem Stauende auf einen Sattelzug auf, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters tödlich verletzt. Weitere Tote oder Verletzte gab es der Polizei zufolge nicht.

Der Stau hatte sich an einer Baustelle gebildet, in der nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stand. Die Autobahn musste nach dem Unfall für gut dreieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden.