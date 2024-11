Ein 63-Jähriger fährt am Freitagabend in Berlin-Wittenau auf dem Radstreifen der Oranienburger Straße und will in die linke Spur wechseln, als von hinten ein Auto kommt. Der Radler stürzt bei dem Zusammenprall und verletzt sich am Kopf. (Symbolbild)

Berlin - Ein Radfahrer hat sich Berlin-Wittenau bei dem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der 63-Jährige stürzte und wurde mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Freitagabend auf dem Fahrradschutzstreifen der Oranienburger Straße in Richtung S-Bahnhof Wittenau unterwegs und wollte in Höhe des Taldorfer Weges in die linke Spur wechseln. Dabei wurde er von dem Wagen einer 18-Jährigen erfasst, die in die gleiche Richtung fuhr. Sie blieb unverletzt.