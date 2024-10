Leipzig - Im „Fahrradgate-Prozess“ um den illegalen Weiterverkauf von sichergestellten Rädern bei der Polizei Leipzig ist eine Polizistin zu einer Geldstrafe in Höhe von 17.100 Euro verurteilt worden. „Die Räder hätten nicht einfach an Dritte herausgegeben dürfen. Und die Zahlungen hätten an die Kasse des Freistaates gehen müssen“, begründete der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig, Rüdiger Harr, die Entscheidung gegen die suspendierte Polizeihauptmeisterin. Das Urteil wegen Bestechlichkeit und Untreue ist noch nicht rechtskräftig.

Ursprünglich ging es in der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft um gut 155 Fälle. Demnach sollte die Polizistin von August 2014 bis November 2018 mindestens 265 zum Teil hochwertige Fahrräder weitergegeben haben - überwiegend an Polizisten, auch von der Bereitschaftspolizei und dem Landeskriminalamt.

Am Ende des Verfahrens waren 72 Fälle übrig geblieben. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer eine Gesamtstrafe - unter anderem wegen Bestechlichkeit - von einem Jahr und vier Monaten gefordert. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Antrag gestellt, hielt aber eine Geldstrafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe für angemessen.