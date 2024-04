Berlin - Für den 1. FC Union Berlin steht ein Höhepunkt der Rückrunde auf dem Programm. Am Samstag (15.30 Uhr) ist im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen zu Gast.

- Leverkusen ist in dieser Saison das Nonplusultra des deutschen Fußballs. Keines der 40 Pflichtspiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League ging verloren. Am Mittwoch erreichte Leverkusen durch einen 4:0-Erfolg gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf das DFB-Pokalfinale (25. Mai) gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

- In der Bundesliga steht Bayer nach 23 Siegen und vier Unentschieden mit 73 Punkten souverän auf Platz eins und kurz vor dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft. Nur Leverkusen ist noch ungeschlagen. Sollte Spiel Nummer 28 dazukommen, würden die Rheinländer die bisherigen Rekorde von Bayern München in der Saison 2013/14 und Borussia Dortmund (2011/12) einstellen.

- Union rangiert mit 29 Zählern auf Position zwölf und konnte noch gegen kein Top-Sechs-Team der Liga gewinnen. Mit 14 Saisonspielen ohne eigenen Treffer stellt Union aktuell einen negativen Liga-Höchstwert auf. Leverkusen liegt mit 13 Partien ohne Gegentor vorn.

- Von den bisherigen neun Bundesligaspielen gegen Leverkusen konnte Union nur die Partie am 15. Januar 2021 (1:0) gewinnen. Im Hinspiel gab es eine 0:4-Pleite für die Köpenicker. Die höchste Saison-Niederlage war der letzte Auftritt von Trainer Urs Fischer. In den letzten acht Heimspielen dieser Spielzeit musste Union nur eine Niederlage einstecken.

- Der Leverkusener Nationalspieler Robert Andrich spielte von 2019 bis 2021 für Union. Der Mittelfeldmann bestritt in dieser Zeit 66 Pflichtspiele (9 Tore). Der 2016 verstorbene Fußball-Lehrer Sascha Lewandowski trainierte in den 2010er Jahren sowohl die Profis von Leverkusen als auch später die von Union.