Wittstock (Dosse)(dpa/bb) - Abendliche Anrufe von falschen Polizisten haben in Wittstock (Dosse) (Kreis Ostprignitz-Ruppin) die Menschen beunruhigt. Sechs Betroffene meldeten sich deswegen bei der Polizei, wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte. Die Unbekannten hätten die älteren Menschen am Donnerstagabend über einen angeblichen Raubüberfall in deren Nähe informiert. Bei zweien hätten sie zudem angegeben, dass am Tatort auch ein Rucksack mit deren Adresse gefunden worden sei. Die Anrufer hätten demnach die Betroffenen auch nach Wertsachen und Geld befragt. Es habe jedoch in keinem der Fälle Treffen mit einer Übergabe von Dingen gegeben, sodass kein Schaden entstanden sei, hieß es.

Die Polizei warnt vor der bundesweit verbreiteten Betrugsmasche, bei der sich Unbekannte als Polizisten ausgeben, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Mit einer erfundenen Geschichte versuchten sie zu erreichen, dass ihnen die Betroffenen größere Geldsummen und Wertsachen überlassen.