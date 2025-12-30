Betrüger geben sich als Polizisten aus und stehlen einer 90-Jährigen in Dresden Schmuck und Geld. Sie kommen sogar in die Wohnung der Frau.

Dresden - Betrüger haben einer 90-Jährigen in Dresden Geld und Schmuck im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und erzählten der Seniorin, dass sie ihre Wertsachen registrieren müssten, weil Diebe in der Gegend seien. Das teilte die Polizei Dresden mit.

Schließlich kam eine Frau, die sich als Polizistin ausgab, bei der 90-Jährigen vorbei und ließ sich ihre Wertsachen zeigen. Währenddessen wurde diese mit Anrufen abgelenkt, wie es hieß. Im Anschluss bemerkte die Seniorin laut Polizei, dass Schmuck und Geld fehlten.