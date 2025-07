Ein Notruf in einer Potsdamer Schule sorgt für einen Polizeieinsatz. Eine Gefahr stellen die Beamten nicht fest. Viele Fragen sind offen.

Falscher Alarm in Potsdamer Schule – Kind wird angezeigt

Bei einem Polizeieinsatz in einer Potsdamer Schule wird schnell Entwarnung gegeben. (Symbolbild)

Potsdam - Nach dem Auslösen eines falschen Alarms an einer Potsdamer Schule ermittelt die Polizei gegen ein Kind. Ob der Alarm versehentlich oder absichtlich ausgelöst wurde, sei Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Am Vormittag wurde den Angaben zufolge in einer Schule im Potsdamer Stadtteil Bornstedt ein elektronischer Alarm ausgelöst.

Als die Beamten eintrafen, konnte keine tatsächliche Gefahr vor Ort festgestellt werden. Der Rettungsdienst versorgte eine Person, verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs wurde nach Angaben der Polizei eine Anzeige gegen ein namentlich bekanntes Kind aufgenommen.