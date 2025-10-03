Ein Lkw-Fahrer täuscht eine Firma und holt mit seinem Sattelzug mehrere Tonnen Kupfer ab. Später stellt sich heraus: Es ist nicht die beauftragte Spedition.

Mansfeld - Ein vermeintlicher Spediteur hat bei einer Firma in Mansfeld (Mansfeld-Südharz) mehrere Tonnen Kupfer im Wert von mehr als 130.000 Euro abgeholt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte sich später heraus, dass es sich nicht um die beauftragte Spedition handelte. Der Fahrer habe sich demnach ordnungsgemäß mit Unterlagen ausgewiesen und sei mit einem Lkw mit schwedischem Kennzeichen vorgefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.