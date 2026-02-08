Hohe Börde - Betrüger haben sich im Landkreis Börde als Polizisten ausgegeben und einen Lkw-Fahrer hereingelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 23-Jährige am Samstagabend während seiner Ruhezeit in einem Gewerbegebiet von einem Mann in vermeintlicher Polizeiuniform angesprochen und zu einer Kontrolle aufgefordert.

Der Unbekannte habe einen Dienstausweis vorgezeigt und angekündigt, einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag des Fahrers auf Echtheit überprüfen zu wollen. Mit dem Geld entfernte sich der falsche Polizist anschließend in einem Auto, in dem sich nach Angaben des Geschädigten ein weiterer mutmaßlicher Komplize befand.

Erst als die angeblichen Beamten auch nach mehr als einer Stunde nicht zurückkehrten, wurde der Lkw-Fahrer misstrauisch und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und Amtsanmaßung und bittet Zeugen um Hinweise.