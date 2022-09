Falscher Polizist nimmt 13-Jährigen 15 Euro Verwarngeld ab

In Nordschwaben hat ein falscher Polizist einem Schüler 15 Euro Verwarngeld abgeknöpft. Danach ist der Täter spurlos verschwunden.

Nördlingen/DUR/acs - In Nördlingen in Nordschwaben hat sich ein Mann als Polizist ausgegeben und einem 13-jährigen Jungen sein Geld abgeknöpft. Der vermeintliche Polizist hielt den Schüler auf dem Weg zur Schule an und erklärte ihm, dass sein Rad Mängel habe.

Daraufhin verlangte der Mann ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro, die der Junge ihm direkt in bar auszahlen müsse. Nachdem er das Geld von dem Jungen kassiert hatte, sei der Täter mit dem Auto davon gefahren. Das berichtet die Polizei.

Dabei soll es sich um ein blaues Auto mit einem gelben Streifen und dem Aufdruck „Polizei“ gehandelt haben. Die Tat hatte sich am Mittwoch, den 21. September zugetragen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.