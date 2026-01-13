weather bedeckt
Kriminalität Falscher Polizist scheitert an wachsamen Berliner Ehepaar

Ein Betrüger gibt sich am Telefon als Polizist aus und fordert Geld. Doch das Berliner Ehepaar bleibt skeptisch – und greift zum Hörer.

Von dpa Aktualisiert: 13.01.2026, 12:58
Ein falscher Polizist scheitert an einem aufmerksamen älteren Ehepaar.
Berlin - Ein 25-jähriger Mann soll sich als Polizist ausgegeben und versucht haben, ein älteres Berliner Ehepaar um Geld zu betrügen. Der Mann rief am Montagmittag bei der 78-jährigen Frau und ihrem 77-jährigen Ehemann in Lichterfelde an, wie die Polizei mitteilte. Er gab sich als Polizeibeamter aus und forderte unter dem Vorwand eines angeblich bevorstehenden Raubes das ersparte Geld. Das Ehepaar war allerdings misstrauisch und alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Betrüger bei seinem Erscheinen festnahm.