Potsdam - Ein falscher Staatsanwaltschaft hat eine Seniorin in Potsdam um ihr Erspartes gebracht. Der Trickbetrüger brachte die Frau dazu, zweimal eine fünfstellige Summe an ihrem Wohnhaus zu deponieren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab, habe ihr am Telefon wortgewandt erklärt, dass es Verbrecher auf ihr Geld abgesehen hätten. Er konnte sie dazu bewegen, ihre finanziellen Verhältnisse preiszugeben und höhere Geldsummen für vermeintliche Kuriere der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen. Die Frau, die der Polizei am Donnerstag von dem Betrug berichtete, habe während der Anzeigenaufnahme medizinisch behandelt werden müssen. „Der Frau geht es zwischenzeitlich wieder besser“, hieß es in der Mitteilung.

Die Polizeidirektion West warnte davor, sich am Telefon ausfragen zu lassen und auf dubiose Geldforderungen einzugehen. Polizei und Staatsanwaltschaft forderten Bürgerinnen und Bürger niemals am Telefon auf, ihre finanzielle Situation zu schildern oder Geldverstecke zu verraten.