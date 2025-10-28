Unfälle Falschfahrer stirbt nach Unfall
Der 85-Jährige ist auf der Gegenfahrbahn unterwegs und verursacht einen Unfall. Eine junge Frau wird schwer verletzt, die A71 war Stunden gesperrt.
28.10.2025, 06:06
Sömmerda - Ein 85-jähriger Falschfahrer ist auf der A71 bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda mit einem Pkw kollidiert. Dessen 26-jährige Fahrerin wurde demnach schwer verletzt. Im Anschluss stieß das Auto des Falschfahrers noch gegen einen Lkw, hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer sei jedoch unverletzt geblieben. Die Fahrbahn war am Montagabend mehrere Stunden in Richtung Schweinfurt gesperrt.