Vor dem Amtsgericht Gera wurde die jüngere Generation der Köthener Problem-Familie Ritter wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Wie lange die Mitglieder des Ritter-Clans ins Gefängnis müssen.

Jasmin Ritter (links) und Halbbruder Leon sowie Jasmins Ex-Freund Benny mussten sich vor dem Amtsgericht Gera wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

Gera/Weida. – In der ersten Folge der neuen "Stern TV"-Reportage "30 Jahre Familie Ritter" kündigte die junge Ritter-Generation um Jasmin, Sara und Leon noch groß an, ihr Leben "in den Griff" kriegen zu wollen.

Doch ein Vorfall veränderte alles: Gemeinsam mit seiner Halbschwester Jasmin und deren Ex-Partner Benny soll Leon einen Mann mit Behinderung attackiert haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Seitdem saß Leon in Untersuchungshaft und wartete auf sein Urteil. "So wollte ich mein Leben gewiss nicht gestalten", sagte er in einem Rückblick in der "Stern TV"-Reportage.

Lesen Sie auch: Familie Ritter: Neue Stern-TV-Doku zeigt Morddrohungen, Streit und Zwangsumzug

Schwere Körperverletzung: Darum muss Familie Ritter ins Gefängnis

Wie die "Ostthüringer Zeitung" (OTZ) nun berichtet, wurden die drei jetzt am Amtsgericht Gera für ihre brutale Tat im April dieses Jahres im thüringischen Weida (Landkreis Greiz) verurteilt. Demnach erhielten der 18-jährige Leon und der 34-jährige Benny wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung Haftstrafen von zwei und zweieinhalb Jahren.

Lesen Sie auch: Familie Ritter: Tochter lässt Verlobten schwer verletzen und kommt danach wieder mit ihm zusammen

Die 25-jährige Jasmin bekam ein Jahr Haft auf Bewährung wegen Beihilfe. Laut OTZ wurde Jasmin bei dem Gerichtstermin erneut von "Stern TV" begleitet.

Tritte gegen Kopf des Opfers: "Als wäre es eine Melone"

Die Anklage der Staatsanwaltschaft beruhte auf einem Video, das Jasmin von dem brutalen Angriff am Abend des 22. April mit ihrem Handy gedreht hatte. Die Polizei sicherte die Aufnahme noch am damaligen Abend.

Mehr zum Thema: "Sterben kann ich zu Hause": Das traurige Ende von Oberhaupt Karin Ritter aus Köthen

Wie die OTZ berichtet, ist in dem einminütigen Clip zu sehen, wie Benny und Leon auf ihr am Boden liegendes Opfer einschlagen und den wimmernden Mann mehrmals gegen den Kopf treten.

Lesen Sie auch: Oberhaupt der Skandal-Familie: Vor fast drei Jahren starb Karin Ritter aus Köthen

Die Staatsanwaltschaft nannte die Tat des Trios "lebensgefährliche Selbstjustiz", die auch hätte tödlich enden können. "Sie traten auf den Kopf, als wäre es eine Melone. Mit etwas Pech hätte der Schädel bersten können. Doch das war den Angeklagten egal", so Staatsanwalt Andre Sbick.

Die Staatsanwaltschaft war außerdem davon überzeugt, dass das Trio das Video ursprünglich in den sozialen Medien streamen wollte.

Als Motiv für ihre Tat hatten die Ritters angegeben, dem Mann wegen einer angeblichen Beziehung zu einer Minderjährigen einen Denkzettel verpasst zu haben.