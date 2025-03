München - Ein medizinischer Notfall mit einem Fußball-Fan des VfL Bochum hat während des Bundesliga-Spiels beim FC Bayern München für Schreckmomente gesorgt. Kurz nach der Partie konnten die Bochumer jedoch Entwarnung geben. „Soeben haben wir die Info bekommen, dass der VfL-Fan mittlerweile stabil und ansprechbar ist“, teilte der Club mit.

Der betroffene Fan war ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen des Notarzt-Einsatzes war es in der Arena lange still. Auch die Münchner Anhänger in der Südkurve verzichteten aus Respekt auf lautstarkes Anfeuern. „Vielen Dank zudem an alle Fans im Stadion, die ein feines Gespür für die Situation hatten und aufgrund der Ereignisse auf weiteren Support verzichteten“, schrieb der VfL Bochum bei X.

Dem Fan wünschte der Club „weiterhin eine gute Genesung“, man sei in Gedanken bei ihm.