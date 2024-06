Auch beim zweiten deutschen Spiel bei der Europameisterschaft ist es am Brandenburger Tor voll. Und schon nach 20 Minuten gibt es den ersten großen Jubel.

Deutschland-Fans jubeln beim Public Viewing in der Fanzone am Brandenburger Tor, als das 1:0 für Deutschland fällt.

Berlin - Viele tausend Menschen haben auf den Berliner Fanmeilen am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei ihrem zweiten EM-Gruppenspiel angefeuert. Begeistert feierten und bejubelten sie am Mittwochabend nach rund 20 Minuten das erste Tor der Deutschen gegen Ungarn. Zahlreiche Fans waren mit Deutschlandfahnen, Nationaltrikots, Hüten, Ketten oder Perücken in Schwarz-Rot-Gold und anderen Fanartikeln zur Straße des 17. Juni gekommen. Ungarische Fahnen waren kaum zu sehen.

Ab Mittwochnachmittag hatten sich die Fanzonen immer mehr gefüllt. Pünktlich vor Spielbeginn endete auch der Regen in Berlin. Geschlossen werden wegen Überfüllung wie beim Eröffnungsspiel musste der Bereich zunächst aber nicht. Angaben über die Zahl der Fans wollte der Veranstalter im Laufe des Abends mitteilen. Der Bereich vor dem Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni fasst laut UEFA rund 30.000 Menschen, eine Erweiterung ist aber möglich.

Eine Polizeisprecherin sagte, der Zustrom und der Beginn des Abends seien völlig ruhig verlaufen. 2100 Polizisten waren rund um die Übertragungen der EM-Spiele am Mittwoch in Berlin im Einsatz. Unterstützung kam aus mehreren deutschen Bundesländern und aus Österreich.