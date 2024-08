Party in Fantasy-Kostümen: Die Besucher des Elbenwald-Festivals lieben die magische Welt rund um Harry Potter und Co. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

Fantasy-Fans und Comic-Liebhaber feiern beim Elbenwald-Festival in Cottbus.

Cottbus - Treffpunkt für jede Menge Superhelden, Elfen, Feen und Einhörner - in Cottbus haben sich tausende Fans bekannter Fantasy- und Science-Fiction-Reihen beim Elbenwald-Festival getroffen. Die Welt von Harry Potter, Star Wars und vieler Comics erwachte, denn in oft aufwendigen Kostümen kamen Besucher aus ganz Deutschland in den Spreeauenpark im südbrandenburgischen Cottbus.

Geschäftsführer Alexander Lapeta zeigte sich trotz des teils regnerischen Wetters zufrieden. Er schätzte, dass um die 12.000 Menschen das dreitägige Festival besuchten. Es gab Konzerte, Lesungen und Workshops.