Ende Januar flogen mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes. Die Täter sind bisher nicht gefasst. Nun wurde eine hohe Belohnung ausgelobt.

Bremen - Nach der Farbattacke auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 25.000 Euro für Hinweise ausgelobt. Die Behörde erhofft sich dadurch, Tatverdächtige ermitteln zu können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bremen entgegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Unbekannte hatten Ende Januar mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Hauswand des Behördenleiters geworfen. Außerdem wurde ein Auto einer unbeteiligten Nachbarsfamilie beschädigt - Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Auf einer linksextremen Plattform wurde ein Schreiben veröffentlicht. Darin bezichtigten sich unbekannte Verfasser selbst der Tat. Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) verurteilte den Angriff scharf und sprach von einer „absoluten Grenzüberschreitung“.