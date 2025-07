Berlin - Robert Farken hat erneut den deutschen Rekord über die Meile verbessert. Der Läufer aus Leipzig wurde beim Berliner Istaf in 3:48,83 Minuten Dritter über die 1.609 Meter. Zuletzt hatte der 27-Jährige beim Diamond-League-Meeting in Oslo in 3:49,12 Minuten die uralte Bestmarke von Jens-Peter Herold aus dem Jahr 1988 unterboten.

„Ich bin sehr happy, ich hätte natürlich gern das Rennen gewonnen“, sagte Farken. Es siegte der Norweger Narve Gilje Nordas in 3:47,68 Minuten, Farken durfte nach seinem energischen Schlussspurt aber auch jubeln. „Das Ziel ist erreicht, dafür bin ich hergekommen“, betonte er. Farken richtet den Blick nun auf die deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Dresden und danach auf die Weltmeisterschaften Mitte September in Tokio.

Ogunleye enttäuscht trotz Platz zwei

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye verpasste zuvor den Sieg beim Istaf. Die 26-jährige Mannheimerin kam nicht über 18,88 Meter hinaus und landete damit auf Rang zwei beim traditionsreichen Meeting. Der Olympia-Siebten Fanny Roos aus Schweden reichten bescheidene 19,04 Meter zum Sieg. Ogunleye hat in dieser Saison ihre persönliche Bestleistung auf 20,27 Meter gesteigert.

Auch Dreispringer Max Heß erlebte trotz Platz zwei einen enttäuschenden Wettkampf. Der frühere Europameister und Olympia-Siebte von Paris schaffte nur 16,04 Meter. Es gewann der Algerier Yasser Triki mit 17,00 Metern. Bei der diesjährigen Hallen-EM war Heß mit 17,43 Metern zu Silber gesprungen.

Über 400 Meter Hürden durfte sich die deutsche Meisterin Eileen Demes in 54,29 Sekunden nicht nur über den Sieg und eine persönliche Bestleistung freuen. Mit ihrer Zeit unterbot Demes auch die Norm für die Weltmeisterschaften Mitte September in Tokio.