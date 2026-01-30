Jetzt kann man wieder besonders schöne Menschen in der Hauptstadt sehen: Die Modewoche beginnt an diesem Freitag - und die kann was, findet der Chef der Vogue Germany. Patrick Pendiuk.

Berlin - In Berlin beginnt heute die Modewoche. Früher sei es auf der Berliner Fashion Week mehr um Stars, Partys und Goodie Bags als um Mode gegangen, sagte Patrick Pendiuk, Modechef der deutschen „Vogue“, am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. Viele internationale Besucher seien nicht mehr gekommen, Menschen hätten sich über die Berliner Modewoche lustig gemacht. Doch die Fashion Week sei gewachsen und müsse sich „nicht mehr verstecken“.

„Seit ein paar Jahren ist die Qualität wieder zurückgekommen in den Kalender“, so Pendiuk. Inzwischen sei weit über Berlin hinaus bekannt, dass die Hauptstadt Nährboden für tolle Designs sei.

Model Jerry Hall erwartet

Bis Montag werden in der Hauptstadt neue Entwürfe gezeigt. Zur Schau des Modeunternehmens Marc Cain wird am Abend auch Model Jerry Hall erwartet, die von 1990 bis 1999 mit Rockstar Mick Jagger, dem Frontmann der Rolling Stones, verheiratet war.

Hall soll von ihrer Tochter Elizabeth Scarlett Jagger begleitet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Ursprünglich war deren Schwester Georgia May Jagger angekündigt worden, die allerdings kurzfristig nicht kann.

Bei der Modewoche, die noch bis einschließlich Montag läuft, werden unter anderem neue Entwürfe von Designerinnen und Designern wie Kilian Kerner, Esther Perbandt, Danny Reinke und William Fan gezeigt.