In der Magdeburger Neustadt brennt die Fassade eines Gewerbeobjekts – rund 35 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Magdeburg - Bei einem Brand auf einem Gewerbegelände in der Magdeburger Neustadt ist ein Schaden von schätzungsweise rund 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte im Bereich des Treppenhauses die Dämmung der Fassade eines Gewerbeobjektes bis ins fünfte Obergeschoss.

Auslöser waren am Gebäude abgelagerte Baustoffreste, die aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten waren, wie es hieß. Zum Zeitpunkt des Feuers habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten. Rund 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.