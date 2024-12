Magdeburg - 24 gemeinnützige Projekte in Sachsen-Anhalt profitieren von jetzt freigegebenen Lotto-Fördermitteln in Höhe von knapp 1,17 Millionen Euro. Unterstützung gebe es etwa für eine neue Haupttreppe im Schloss Ilsenburg, die Vorbereitung einer Ausstellung zum Bauhaus-Jubiläum in Dessau und Sportvereine, die so neue Sportgeräte anschaffen könnten. Gefördert werden Projekte aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Sport und Kultur sowie kirchliche Denkmalpflege. Das Geld stammt aus den Spieleinsätzen für Produkte von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt. Von jedem eingesetzten Euro kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten im Land zugute.