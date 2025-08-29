Im August gehen die Arbeitslosenzahlen saisonüblich nach oben - so ist es auch dieses Jahr in Brandenburg. Damit wächst auch die Arbeitslosenquote.

In Brandenburg gab es im August deutlich mehr Arbeitslose als im Vormonat. (Archivbild)

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg saisonüblich gestiegen. Im August waren 88.145 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Das waren 1.993 Arbeitslose mehr als im Juli und etwa 3.500 mehr als im August 2024.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent - und damit 0,3 Prozentpunkte über dem Niveau vom August 2024. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Quote um 0,2 Prozentpunkte. Wie die Regionaldirektion mitteilte, stieg die Arbeitslosigkeit auch im Land Berlin in saisonüblichem Maß.

Die Bundesagentur griff für die Erhebung auf Daten zurück, die zum 13. August vorlagen.