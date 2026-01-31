In einigen Bundesländern sind schon Winterferien. Wer etwa aus Brandenburg oder Sachsen-Anhalt zum Urlaub in den Thüringer Wald kommt, findet viele Gelegenheiten zum Langlauf oder Rodeln.

Auf einem ehemaligen Bahndamm in der Nähe von Frauenwald lässt es sich gut Ski laufen. (Archivbild)

Suhl - Hunderte Kilometer gespurte Langlaufrouten und fast ein Dutzend geöffneter Skilifte sorgen im Thüringer Wald für ordentliche Wintersportbedingungen. Bei einer bis zu 35 Zentimeter dicken Schneedecke sind am Samstag 792 Kilometer Loipen und Skiwanderwege verschiedener Schwierigkeitsgrade präpariert, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Urlauber und Tagesausflügler können oft auf Pulverschnee laufen, mancherorts liegt Nassschnee, teilweise ist die Schneedecke verharscht. Mitunter bremsen auch Steine in der Loipe das Laufvergnügen.

Alpinskifahrer und Snowboarder können sich an zehn Skihängen austoben, unter anderem in Steinach, Oberhof, Masserberg, Schmiedefeld, Ilmenau und Oberweißbach. Rodeln ist auf 35 präparierten Hängen möglich, Snowtubing auf der Anlage in Oberhof. Für Winterwanderungen ohne Bretter an den Füßen sind 49 Strecken vorbereitet.

Mit Beginn der Winterferien in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, beides traditionelle Einzugsgebiete für Thüringens Wintersportregion Nummer eins, locken auch Veranstaltungen wie Nachtrodeln oder geführte Fackelwanderungen.