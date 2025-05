30 Prozent der Geburten erfolgten in Thüringen im Jahr 2023 per Kaiserschnitt. Damit liegt das Land noch unter dem Bundesdurchschnitt.

Fast jede dritte Geburt in Thüringen per Kaiserschnitt

In Thüringen erfolgte im Jahr 2023 fast jede dritte Geburt per Kaiserschnitt. (Symbolbild)

Erfurt - Fast jede dritte Geburt in Thüringen ist nach Zahlen des Statistischen Bundesamt im Jahr 2023 durch einen Kaiserschnitt erfolgt. Mit einer Kaiserschnittrate von 30 Prozent liegt Thüringen unter dem Bundesdurchschnitt von 32,6 Prozent. Den höchsten Anteil bei Entbindungen per Kaiserschnitt habe es im Saarland mit 36,4 Prozent gegeben, den niedrigsten in Sachsen mit 25,6 Prozent.

In Deutschland wurden 2023 den Angaben zufolge rund 680.000 Kinder einschließlich Mehrlingsgeburten geboren. Das seien 46.000 weniger als im Jahr zuvor. Der Anteil der lebend geborenen Kinder habe bei 99,6 Prozent gelegen.