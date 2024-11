Die Stars des FC Bayern und die Säbener Straße gehören zusammen - und das soll auch so bleiben. Der Club unternimmt dafür einen wichtigen Schritt.

München - Der FC Bayern München macht auf dem Weg zu einem neuen Profi-Leistungszentrum für seine Fußball-Stars an der Säbener Straße einen wichtigen Schritt. Der deutsche Rekordmeister kündigte an, einen Bauantrag für den Neubau auf seinem traditionellen Trainingsgelände einzureichen, nachdem der Aufsichtsrat dies auf seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen hatte.

Nächster Schritt

Nach dem positiven Ergebnis der im Frühjahr beantragten Prüfung wesentlicher Punkte für die Genehmigungsfähigkeit des Baus eines neuen Leistungszentrums durch die Stadt gehe man nun den nächsten Schritt, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch. Eine Standort- und Nutzungsanalyse habe ergeben, dass sich eine adäquate und nachhaltige Infrastruktur in einem neuen Leistungszentrum auf dem Gelände unterbringen ließe.

Seit 1949 trainiert der FC Bayern an der Säbener Straße. 1970 wurde eine Geschäftsstelle errichtet, seitdem wurde das Areal immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. Im Jahr 1979, Ende der 80er Jahre und 2008 kam es zu umfassenden Umbauten.

Seit 75 Jahren Heimat

„Die Säbener Straße ist seit 75 Jahren die Heimat des FC Bayern – und wir möchten hier langfristig bleiben. Es ist allerdings notwendig, dass wir die sportliche Infrastruktur für unsere Lizenzspieler weiterentwickeln, um auch in Zukunft den höchsten nationalen und internationalen Ansprüchen zu genügen“, hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im April gesagt.

Seit dem Auszug der Juniorenabteilung und der FC Bayern Frauen im Sommer 2017 an den neuen FC Bayern Campus ist die Säbener Straße die Heimat der ersten beiden Herren-Mannschaften.