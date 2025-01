München - Mit Kapitän Manuel Neuer hat der FC Bayern die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte aufgenommen. Nach seinem Anfang Dezember erlittenen Rippenbruch war der frühere Nationaltorwart beim ersten Mannschaftstraining im neuen Jahr von Coach Vincent Kompany wieder dabei. Weitere Stars wie Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich oder Thomas Müller nahmen ebenfalls an der Einheit teil.

Auch die zuletzt verletzt fehlenden Kingsley Coman (Muskelfaserriss), Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) und Serge Gnabry (Knieprobleme) waren nach zwölf Tagen Urlaub mit von der Partie.

Boey ist nicht dabei

Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und João Palhinha (Muskelbündelriss) trainierten hingegen nur individuell an der Säbener Straße. Sacha Boey (Bänderverletzung im linken Sprunggelenk) fehlte ganz im Mannschaftstraining.

Am Freitag (10.30 Uhr) absolviert der FC Bayern ein öffentliches Training auf seinem Vereinsgelände. Ihr einziges Testspiel bestreiten die Münchner am Montag beim ehemaligen österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. In der Bundesliga geht es für Kompanys Mannschaft am 11. Januar (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach weiter.