Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einem 2:1 (2:0)-Sieg über Rot-Weiss Essen auf Platz sechs der dritten Fußball-Liga vorgeschoben. In einem keinesfalls überzeugenden Auftritt hatte Pascal Fallmann die Gastgeber bereits nach 13 Minuten in Führung gebracht. Vor 7832 Zuschauern sorgte Marvin Stefaniak (44.) für die Halbzeitführung,.Ahmet Arslan traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zur Resultatskosmetik. Lucas Brumme sah nach dem Abpfifff wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte. Die Auer mussten ohne Trainer Pavel Dotchev auskommen, der nach der vierten Gelben Karte für diese Partie gesperrt war und von Jörg Emmerich vertreten wurde.

Essen war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende und auch bessere Mannschaft. Aue stand sehr defensiv, präsentierte sich im Nutzen der wenigen Chancen aber extrem effizient. Mit dem ersten Torschuss traf Fallmann zum 1:0, als er aus spitzem Winkel einen Abwehrfehler der Gäste bestrafte. Es war sein erstes Drittliga-Tor. Die zweite Chance im Spiel nutzte Stefaniak nach einer Fallmann-Flanke per Kopf. Die Gäste hatten viele sehr gute Chancen, machten aber nichts daraus. Auch, weil einmal Erik Majetschak (39.) mit einer ganz starken Grätsche nach einem Laufduell mit Kelsey-Owusu Meisel den sicheren zwischenzeitlichen Ausgleich verhinderte.

Nach der Pause hatte Essen sechs Großchancen, um die Partie für sich zu entscheiden. Allerdings wurden diese mehrfach kläglich vergeben. Aue tat nur so viel, wie unbedingt nötig. Einschussmöglichkeiten gab es nur eine, doch Marcel Bär kam bei einer scharfen Stefaniak-Eingabe zu spät.