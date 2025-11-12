Fußball-Bundesliga FC St. Pauli und Werder Bremen testen in der Winterpause
Noch sind es ein paar Spiele bis zur Winterpause. Doch schon jetzt steht ein interessanter Test für den Anfang des neuen Jahres fest.
12.11.2025, 12:43
Hamburg - In der kurzen Winterpause treffen der FC St. Pauli und Werder Bremen in einem Testspiel aufeinander. Die Partie findet am 4. Januar 2026 um 15.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion statt. Eine Woche später startet die Fußball-Bundesliga in der WM-Saison bereits in den zweiten Saisonteil.
Beide Teams spielten in der Liga Anfang Oktober im Bremer Weserstadion gegeneinander. Werder gewann durch einen Treffer von Samuel Mbangula mit 1:0.