Noch sind es ein paar Spiele bis zur Winterpause. Doch schon jetzt steht ein interessanter Test für den Anfang des neuen Jahres fest.

In der Bundesliga setzte sich Werder mit 1:0 gegen den FC St. Pauli durch. (Archivfoto).

Hamburg - In der kurzen Winterpause treffen der FC St. Pauli und Werder Bremen in einem Testspiel aufeinander. Die Partie findet am 4. Januar 2026 um 15.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion statt. Eine Woche später startet die Fußball-Bundesliga in der WM-Saison bereits in den zweiten Saisonteil.

Beide Teams spielten in der Liga Anfang Oktober im Bremer Weserstadion gegeneinander. Werder gewann durch einen Treffer von Samuel Mbangula mit 1:0.