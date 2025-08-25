Am Mittwoch kam in Dresden unter anderem ein ehemaliges DDR-Ferienheim in Altenberg unter den Hammer. Warum das Immobilienangebot der Sächsischen Grundstücksauktionen so reizvoll erscheint – und worauf Interessenten besonders geschaut haben.

DDR-Ferienheim zum Schleuderpreis: Die zweite Chance der Grenzbaude – mit Haken

Die alte "Grenzbaude" in Altenberg war früher unter anderem ein DDR-Ferienheim.

Altenberg. – Mitten im Skigebiet "Winterwelt Rehefeld" befindet sich die traditionsreiche "Grenzbaude". Dieses ehemalige DDR-Ferienheim in Altenberg ist nun wahrscheinlich am Mittwoch in Dresden versteigert worden – das Anfangsgebot lag bei lediglich 75.000 Euro. Ob das Objekt aber wirklich unter den Hammer gekommen ist, ist noch unklar.

Einst war das Gebäude-Ensemble, das ab 1920 errichtet wurde, ein beliebtes Urlaubsziel. Während der DDR-Zeit diente es laut Tag24 als FDGB-Ferienheim, auch die Drewag nutzte es demnach für Mitarbeiterurlaube.

Diese Gebäude in Altenberg wurden versteigert. Foto: Sächsische Grundstücksauktionen

DDR-Ferienheim in Altenberg bis 1995 in Betrieb

Nach der Wende büßte das Gebäude an Bedeutung ein: Zwar wurde es ab 1990 noch als Hotel genutzt, doch bereits 1995 folgte die Schließung. Drei Jahrzehnte später ist der Verfall auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Grundstück mit 2.650 Quadratmetern Nutzfläche unübersehbar.

Laut dem Exposé der Sächsischen Grundstücksauktionen besteht nämlich erheblicher Sanierungsbedarf. Neben der Beseitigung vorhandener Schäden wäre eine umfassende Generalsanierung notwendig.

Im Inneren der "Grenzbaude" ist noch viel zu tun. Foto: Sächsische Grundstücksauktionen

"Grenzbaude" in Altenberg kommt in Dresden unter den Hammer

Im Auktionskatalog werden zahlreiche Mängel aufgeführt: Die Gas-Zentralheizung ist defekt, Fenster und Türen aus Holz sind veraltet, die Sanitäranlagen beschädigt. Auch das Schieferdach, die Putzfassade und die Holzverkleidungen benötigen dringend eine Sanierung.

Wer bei den Sächsischen Grundstücksauktionen mitbieten möchte, muss sich vorab unter www.sga-ag.de registrieren und seine Bonität nachweisen.

Weitere Immobilien – insgesamt über 100 – kommen am Freitag, dem 29. August, bei der Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktionen im Leipziger Marriott Hotel unter den Hammer.