Die FDP ist aus dem Bundestag geflogen, in Sachsen-Anhalt steht 2026 die Landtagswahl an. Was die Landesvorsitzende Hüskens jetzt von den Liberalen fordert.

Zerbst - FDP-Landeschefin Lydia Hüskens hat die Mitglieder ihrer Partei aufgefordert, nach dem Ausscheiden der Liberalen aus dem Bundestag mehr Verantwortung zu übernehmen. „Wir können alle jeden Tag ein bisschen Bundesvorsitzender sein“, sagte Hüskens bei einem Landesparteitag in Zerbst. Man verliere aktuell viele Gesichter, die die Liberalen in der Öffentlichkeit lange vertreten hätten.

Nun müssten alle mehr Verantwortung übernehmen, sagte Hüskens. „Wir müssen präsent sein.“ Wenn jedes der 1.200 Mitglieder in Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten seine Bekanntheit vor Ort nutze und 50 Menschen überzeuge, würde man 60.000 neue Wähler gewinnen, rechnete die Landeschefin vor. „Lasst uns zusammen rausgehen.“ Man müsse Neues ausprobieren, dafür sei auch mehr Mut nötig, so die Landeschefin.

Hüskens hatte die FDP zurück in den Landtag geführt

Hüskens ist seit Juli 2021 Landeschefin und hatte die FDP in dem Jahr als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition zurück in den Landtag geführt. In der schwarz-rot-gelben Landesregierung ist die 61-jährige Ministerin für Infrastruktur und Digitales.

Mit 3,1 Prozent war die FDP bei der Bundestagswahl im Februar in Sachsen-Anhalt deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde gelandet. Ein solches Ergebnis würde 2026 bei der Landtagswahl nicht für den erneuten Einzug ins Parlament in Magdeburg reichen.