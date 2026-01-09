Kein Abwurf und dann auch noch deutlich schneller als die Konkurrenz: Christin Wascher ist beim Reitturnier in Neustadt (Dosse) nicht zu schlagen.

Neustadt-Dosse - Springreiterin Christin Wascher hat beim internationalen Reitturnier in Neustadt (Dosse) den ersten Höhepunkt für sich entschieden. Die 27-Jährige aus Redefin blieb mit ihrem Wallach Quincy in der Zwei-Sterne-Prüfung fehlerfrei und war dabei mehr als zwei Sekunden schneller als der zweitplatzierte Harm Lahde auf Indira. Auf Platz drei folgte Felix Wassenberg mit Dimaro.

Insgesamt traten 53 Paare an. Die Prüfung über 1,45 Meter hohe Hindernisse bildete den Auftakt der sogenannten Großen Tour, zu der auch das Weltranglistenspringen am Samstag und der Große Preis von Brandenburg am Sonntag gehören.

„Ich wollte tatsächlich gar nicht so schnell reiten“, sagte Wascher. „Aber Quincy war sehr motiviert. Also habe ich mich heute angepasst.“